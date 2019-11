L'Attacco dei Giganti: una fan animation dà vita ad un importante scontro tra 3 personaggi

L'attesissimo capitolo 124 de L'Attacco dei Giganti ci avvicinerà ulteriormente alla conclusione della serie, programmata rispettivamente nel 2020 per il manga e nel 2021 per l'anime. Un fan però ha deciso di non perdere tempo e ascoltando le tante richieste ricevute, ha dato sfoggio al suo talento per animare un'importante battaglia presente nel capitolo 117.

Stiamo ovviamente parlando dello scontro tra Eren Jaeger, infuso a questo punto della storia con i poteri del Gigante d'Attacco e del Gigante Martello, e il duo composto da Porco Galliard e Reiner Brown, rispettivamente in possesso del Gigante Mascella e del Gigante Corazzato.

Nel capitolo in questione l'esercito di Marley attacca Paradise ed Eren, attirato in una trappola da Pieck, si rifiuta di fuggire dal combattimento tenendo testa ad entrambi gli avversari. Nonostante l'enorme vantaggio conferitogli dal potere del Gigante Martello, acquisito poco tempo prima ingerendo Willy Tiber, Eren finisce per rimanere ferito dall'artiglieria della stessa Pieck, trasformatasi per l'occasione nel Gigante Carro.

Le animazioni realizzate da @Hone_honeHONE non saranno certo all'altezza di quello che verranno prodotte il prossimo anno da WIT Studio ma vantano comunque un'ottima fluidità.

