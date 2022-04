L'Attacco dei Giganti: una fan art mostra il Gigante Fondatore con lo stile di Berserk

Hajime Isayama ha sempre avuto uno stile rozzo e sproporzionato, particolare che risaltava soprattutto durante il disegno dei giganti. Col tempo, il mangaka è riuscito a stabilizzare il proprio tratto di disegno ma lasciandolo sempre particolare, accentuando in L'Attacco dei Giganti alcune visioni più tendenti all'horror.

In ambito seinen, tuttavia, ci sono mangaka che riescono a dare un'idea migliore di terrore, usando lo stile molto più realistico di cui dispongono. Kentaro Miura era uno dei mangaka più bravi in questo senso, con tavole da urlo capaci di terrorizzare e meravigliare grazie ai chiaroscuri graffianti. E se Miura avesse disegnato L'Attacco dei Giganti? Come sarebbe stato il Gigante fondatore con lo stile di Berserk?

Sul subReddit dedicato ai manga è comparsa un'immagine dell'utente Heygramz con la trasformazione mostruosa di Ymir ma con uno stile che ricorda alcune tavole di Berserk. Scheletrica, con tante ossa che fuoriescono dai fianchi e dal resto del busto, ha un corpo composto da tantissime venature iper dettagliate. Sicuramente non avrebbe nulla da invidiare alla versione disegnata da Hajime Isayama.

Ricordate tutti i possessori del Gigante Fondatore e di quali poteri è dotata questa creatura invincibile?