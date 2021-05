L'Attacco dei Giganti: un fan chiede a Isayama di lasciare in pace un personaggio

Ormai la storia de L'Attacco dei Giganti si è conclusa, con un finale sicuramente divisivo e che ha spaccato in due il fandom. L'opera durata 11 anni e 7 mesi, dopotutto, non poteva di certo accontentare tutti considerato il suo percorso e il suo modo di raccontare. Hajime Isayama può però apportare modifiche con il volume 34 in uscita a giugno.

Sappiamo infatti che nel volume 34 Hajime Isayama potrà aggiungere delle pagine extra di varia natura. Non sappiamo ancora quali saranno e dove saranno poste, dato che l'editor Kawakubo non ha approfondito più di tanto la questione, ma per i mangaka è normale aggiungere qualche bonus nei vari volumi.

Dopo l'uscita della copertina de L'Attacco dei Giganti 34 quindi tutti i fan sono in fermento, ma c'è qualcuno che spera che le pagine extra non si concentrino su Eren Jaeger. O meglio, che diano finalmente pace al personaggio. Il protagonista è stato infatti autore di un genocidio ed è stato per lungo tempo il nemico finale della storia, costretto ad affrontare i suoi amici e quasi ucciderli.

Su Twitter, il fan RIN ha chiesto a Isayama di lasciare in pace il protagonista, ottenendo oltre un migliaio di like e varie ricondivisioni. Secondo lui le pagine non dovrebbero quindi concentrarsi sul protagonista, ma sul futuro degli altri personaggi. Siete d'accordo? Cosa proporreste al mangaka per le pagine extra dell'ultimo volume de L'Attacco dei Giganti?