L'Attacco dei Giganti: fan in Cina organizzano un funerale, ma lì la serie è bannata

La situazione degli anime e manga in Cina è particolarmente interessante. Se da un lato la nazione sta investendo sempre più risorse sul settore per produzioni originali, che inevitabilmente passano sotto il controllo del governo per ricevere l'approvazione, altri titoli popolari sono invece stati bannati come L'Attacco dei Giganti.

Gli sforzi per produrre anime in Cina sono notevolmente aumentati e se per alcuni animatori e dipendenti dell'industria nipponica la situazione "sta diventando umiliante", dall'altra è una situazione paradossale dal momento che molti titoli famosi in tutto il mondo sono invece bannati nel Paese del Dragone. Ad ogni modo, la passione unisce tutti e alcuni fan de L'Attacco dei Giganti hanno recentemente salutato un personaggio deceduto recentemente.

Prima di proseguire oltre vi ricordiamo che è consigliato precedere con la lettura soltanto se in pari con il finale dal momento che la notizia cela uno spoiler molto importante.

Ebbene, un gruppo di fan si è riunito per salutare Eren Jaeger, sacrificatosi per il bene dei suoi compagni. Il video in questione, trasmesso inizialmente su Bilibili è stato successivamente ricondiviso su YouTube e potete ammirarlo tramite la clip in alto alla notizia e conta complessivamente oltre 300.000 visualizzazioni. Un estratto di un commento di uno dei diretti interessati recita quanto segue: "Isayama non porterà mai via colui che ha perseguito la sua libertà e salvato il paradiso. Tatakae (dedica i tuoi cuori). Sto davvero piangendo, ma che perdita è questa?"

Un video particolarmente divertente ma che ha riscosso molta attenzione soprattutto in quanto il franchise è vietato in Cina. E voi, invece, cosa ne pensate di questo funerale fan-made? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.