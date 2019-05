L'Attacco dei Giganti: i fan confrontano Eren con Daenerys di Game of Thrones

Le anticipazioni sul nuovo capitolo dell'attacco dei giganti ci hanno mostrato la ricomparsa del Gigante Corazzato, ma i fan del mondo di Hajime Isayama hanno trovato un parallelismo tra il protagonista Erene Daenerys di Game of Thrones in un'altra situazione all'interno del manga.

Game of Thrones sta raggiungendo il suo finale di stagione, e nonostante l'attesa sia incalzante i fan sembrano meno eccitati di quanto avrebbero voluto essere. Il malcontento è stato causato dalle azioni dei personaggi principali, che sono sembrate fuori luogo e per nulla in linea con la loro caratterizzazione, su tutti Daenerys Targaryen, che ha diviso la fan base dello show.

Tuttavia il personaggio di Game of Thrones è stato paragonato al protagonista dell'Attacco dei Giganti, che avuto uno sviluppo simile all'interno del manga, e i fan spiegano perché il cambiamento di Eren risulti molto più convincente rispetto a quello di Daenerys. L'utente di Reddit Martinas90 presenta delle forti argomentazioni nel confronto tra i due protagonisti e come la maggior parte, crede che lo sviluppo di Daenerys sia stato piuttosto repentino. Entrambi i personaggi hanno avuto una svolta dark nella quale hanno ucciso persone innocenti, ma in Game of Thrones il cambiamento è stato troppo rapido.

L'utente fa riferimento ai capitoli 100 e 101 dell'Attacco dei Giganti, nei quali Eren uccise molti innocenti a Liberio. Le sue azioni, tuttavia, sono state accompagnate da un piano molto preciso che prevedeva l'arrivo del Gigante Colossale, mentre la flotta di Marley veniva distrutta insieme a molte case circostanti abitate da innocenti. L'utente sostiene che la svolta nichilista di Eren sia stata costruita sapientemente all'interno del manga, citando gli episodi in cui iscopre l'oceano per la prima volta e le sue conversazioni con Falco e Reiner a Marley. Eren ha quindi avuto più tempo per sviluppare il suo passaggio ad antagonista. Ma ciò che rende Eren più verosimile è il fatto che le sue azioni malvagie siano state perpetrate a causa degli ideali che lui sostiene, per i quali anche dei civili devono prestare la propria vita.

Questa tesi non tiene conto dei momenti in cui il cambiamento di Daenerys è stato prefigurato, né di quelli presenti nel romanzo. Ma il fatto che sia stato dedicato poco tempo alla sua svolta da antagonista è innegabile, facendo acquistare poca credibilità alle sue azioni.

