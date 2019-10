L'Attacco dei Giganti: un fan elabora una teoria sull'ultima pagina del manga

Manca indubbiamente poco per assistere al finale di L'Attacco dei Giganti, serie che ci ha accompagnato per un decennio sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine. Il manga di Hajime Isayama ha permesso ai fan di creare tante teorie che nel corso degli anni si sono avverate, e potrebbe esserne arrivata una nuova basata sull'ultima pagina.

Il capitolo 122 di L'Attacco dei Giganti ha risposto a tante domande sulla genesi dei giganti, questione spinosa e sempre attesa dai fan. Veniamo quindi a scoprire che Ymir non era né una dea né un diavolo, ma una semplice schiava in balia di eventi più grandi di lei.

Unendo le informazioni arrivate da quest'ultimo capitolo e la pagina finale mostrata da Isayama mesi fa in TV, il fan Skyclad Observer ha elaborato una teoria su Reddit. Attenzione, se non volete conoscere il contenuto dell'ultima pagina di L'Attacco dei Giganti, non proseguite con la lettura della notizia.

Gran parte del manga di L'Attacco dei Giganti ruota intorno al tema della famiglia, con tanti spunti presentati in quest'arco come la natalità e l'eutanasia di un popolo, la libertà e la genitorialità. La nascita di un bambino sarebbe un evento importante e che segnerebbe la fine della disputa delle ideologie degli ultimi capitoli, e questo bambino potrebbe essere Ymir, la schiava di 2000 anni fa che potrebbe essere nel grembo di Historia in questo momento.

Secondo la teoria, sarebbe Eren il padre della rinnovata Ymir, che potrebbe finalmente crescere libera e non vincolata a una famiglia che è stata addirittura costretta a divorarla. Potete trovare la lunghissima teoria, dettagliatamente esplicata, nel post in calce. Voi cosa vi aspettate dall'ultimo capitolo di L'Attacco dei Giganti?