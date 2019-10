Attacco dei Giganti: un fan immagina un crossover con Studio Ghibli

Per molti degli appassionati della serie di Attacco dei Giganti è quasi impossibile immaginare una realizzazione diversa degli episodi, e che soprattutto un altro studio, oltre Studio Wit, sia in grado di presentarlo in maniera eccellente come mostrato finora. Tuttavia dall'immaginazione di un fan è nato un simpatico crossover.

Mentre aspettiamo l'arrivo della quarta stagione, nelle attuali 3 stagioni infatti abbiamo potuto ammirare spettacolari animazioni, che hanno ulteriormente impreziosito l'opera di Hajime Isayama. Tuttavia sappiamo anche che Studio Wit non è l’unico ad avere personale e mezzi in grado di realizzare serie di questo livello, e seguendo questo ragionamento un fan si è chiesto: “E se l’Attacco dei Giganti fosse stato curato da Studio Ghibli?”

L’utente @Pluma91 ha condiviso su Reddit il bellissimo artwork che potete trovare in calce alla notizia. Immaginando un Eren Jaeger nella sua forma da Titan con Historia sulla sua mano ha voluto mostrare come, secondo lui, lo studio responsabile di film quali La Città Incantata, Principessa Mononoke e Il Castello Errante di Owl, avrebbe prodotto l’Attacco dei Giganti.

Nonostante l’idea possa stuzzicare molti fan, sappiamo che la sua concretizzazione è molto difficile, semplicemente perché la serie non rientra negli standard dello Studio Ghibli, le cui storie si concentrano soprattutto sul far emergere le piccole bellezze della vita, mostrando anche come magia e vita quotidiana si mescolano creando un’atmosfera unica ed affascinante.