L'Attacco dei Giganti, i fan non riescono a capacitarsi di Vanguard Levi di Call of Duty

L' account ufficiale di Playstation ha recentemente dato ai fan un nuovo sguardo alla skin del capitano Levi di Attack On Titan , che i giocatori di Call of Duty: Vanguard saranno in grado di applicare al sergente Daniel. Non aspettatevi però che questo nuovo look dia ai giocatori le stesse abilità del membro del Corpo di Ricerca anche se possiede l'equipaggiamento di manovra tridimensionale. Potete dare uno sguardo alla nuova skin e alla reazione dei fan più sotto.

I fan della serie creata da Hajime Isayama si chiedono come sia possibile questo nuovo design per Levi. Anche se Attack On Titan si è già immerso nel mondo dei live-action grazie ai film usciti in Giappone nel 2015, è certamente uno shock vedere l'uomo che ha quasi ucciso il Gigante Bestia con questo nuovo e audace look .

Give your heart, soldier! Attack on Titan crosses with Call of Duty in the Levi Edition Bundle. See the stylish items in action: https://t.co/dYTams4ozX pic.twitter.com/SARTqEkYJl — PlayStation (@PlayStation) January 11, 2022

My therapist: Vanguard Levi isn't real, he can't harm you

Vanguard Levi: pic.twitter.com/xfzu8hGRpg — Lockon Starfish (@Lockon_starfish) January 12, 2022

Call of Duty Vanguard got Dollar Store Levi... pic.twitter.com/mPGVIThYoq — Treecks 🌙 (@Trxxcks) January 11, 2022

They added Levi from AOT to cod Vanguard... im dead 💀 pic.twitter.com/Iikig06lJg — RETROXIT (@RETROXIT) January 11, 2022

That vanguard Levi might not look like him like that but I lowkey still want to get him LMFAOO — Shenn (@DPRShenigami) January 12, 2022

New Levi outfit for #Vanguard is a definite L, probably the biggest one in cosmetic history, but the swords are a mega W. — CockyCrocodilian (@CockyCroc) January 11, 2022

FUCK IT IM GETTING VANGUARD FOR THE AOT THINGS — Valerie 🌸 🇵🇷 | AOT IS BACK (@sweven_levi) January 11, 2022

Levi didn’t lose everything just to end up on vanguard 🤦🏽 https://t.co/OZACFzsQgj — HOEmie (@sopaMojada25) January 12, 2022