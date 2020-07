L'Attacco dei Giganti: un fan personalizza un paio di sneakers con il volto di Levi

Mancano ormai pochi mesi all'arrivo della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, ed in attesa di vedere l'epica conclusione della battaglia con protagonisti i membri del Corpo di Ricerca, un fan ha deciso di onorare il secondo in comando personalizzando a mano le sue Air Force 1.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al risultato del suo lavoro. Le sneakers, inizialmente bianche, presentano ora il volto del Capitano Levi Ackerman su ambo i lati, e lo stemma dell'Armata Ricognitiva nella parte posteriore. Un secondo modello, sempre visibile scorrendo le foto, mostra invece il freddo sguardo di Levi all'interno del logo della Nike.

Aliza è un'artista piuttosto celebre su Twitter, ed i suoi lavori a tema anime sono acquistabili su un sito ufficiale. Scorrendo tra gli ultimi post del suo profilo, noterete altri prodotti simili dedicati a Naruto, Hunter x Hunter, Dragon Ball, ONE PIECE e altri ancora. L'immagine di Levi scelta per questo lavoro è tratta direttamente dalla terza stagione dell'anime, e più precisamente dallo scontro tra il Capitano e Kenny Ackerman.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui anche voi foste impazienti di vedere l'ultima stagione poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro ultimo approfondimento su L'Attacco dei Giganti 4.