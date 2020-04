L'Attacco dei Giganti: un fan ha ricostruito l'intero distretto di Shiganshina in scala

La creatività è una dote straordinaria, un talento che insieme al duro lavoro può fornire risultati a dir poco esaltanti. Alle volte, i fan si cimentano in vere e proprie imprese, come l'ultima follia di un appassionato de L'Attacco dei Giganti che ha provato a realizzare un modellino in scala davvero fuori dal comune.

Nonostante il manga sia in pausa per Coronavirus, i fan stanno sfruttando la quarantena per supportare le proprie passioni investendo le proprie energie in geniali manifestazioni di creatività. A 10 anni dal debutto de L'attacco dei Giganti, il capolavoro di Hajime Isayama vanta di una delle community più grandi dell'intero panorama legato alla cultura nipponica, pertanto non è un caso se l'ultimo lavoro di un appassionato, un certo Tobyuss, sia diventato virale in brevissimo tempo.

L'utente di Reddit, infatti, ha realizzato un modellino in scala 1:1000 dell'intero distretto di Shiganshina, riproponendo con minuzia di particolari le Mura, il fiume, nonché le case e le viuzze che circondano l'intero impianto urbanistico. Potete tentare di fare un paragone del modellino con il distretto originale allegato all'immagine d'apertura della notizia. Ad ogni modo, è possibile ammirare la creazione di Tobyuss nella galleria di immagini accessibili tramite il link alla fonte, con oltre 40 foto da più angolazioni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo geniale modellino, vi piace? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.