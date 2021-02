L'Attacco dei Giganti: un fan ripropone il primo trailer dell'anime nello stile di MAPPA

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti non ha solo segnato un grande cambiamento sul fronte della narrativa, ora molto più su larga scala con intere nazioni coinvolte nel conflitto, ma anche su quello delle animazioni, visto che gli apprezzatissimi animatori di WIT Studio hanno passato il testimone a MAPPA.

Sebbene non possano vantare la stessa fluidità degli episodi delle prime tre stagioni (soprattutto a causa del poco tempo concesso a MAPPA), le nuove puntate hanno comunque segnato un netto cambiamento nei toni e nell'estetica generale, ora molto più cupa e ancora più cruenta. Il nuovo stile ha fatto innamorare tantissimi fan, e uno in particolare ha provato a realizzare un teaser della prima stagione dell'anime prendendo ad esempio l'eccezionale trailer della Stagione 4.

Come potete vedere in calce l'utente ha utilizzato l'OST "Ashes on the fire", realizzata da Kohta Yamamoto e scelta più volte per accompagnare le scene più epiche della stagione finale. Il montaggio ricorda molto quello di MAPPA, e il risultato è decisamente impressionante.

In attesa di scoprire in quali altri occasioni sentiremo questa magnifica traccia, vi ricordiamo che pochi giorni fa VVVVID e Prime Video hanno pubblicato l'episodio 9 de L'Attacco dei Giganti, e che il decimo episodio arriverà legalmente in Italia il prossimo martedì.