L'Attacco dei Giganti: un fan stupisce tutti creando delle scarpe dedicate ad Eren

L'opera di Hajime Isayama è uno degli anime più famosi degli ultimi anni. A conferma del suo successo, troviamo le numerose fan art e remix dedicati a L'Attacco dei Giganti creati dai fan, tra cui anche un paio di scarpe incentrate sullo show dello studio Mappa.

Come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia, l'account di Twitter @_alizart aveva prima scritto questo messaggio, rivelando una sua nuova idea: "Sto dipingendo gli occhi di Eren sul simbolo della Nike. Sono entusiasta e terrorizzata". Dopo qualche ora ha poi deciso di condividere una foto delle nuove sneaker, su cui sono stati disegnati gli occhi di Eren presi da una puntata della serie animata, ricevendo i numerosi complimenti da parte di numerosi appassionati de L'Attacco dei Giganti. Il tweet è diventato subito virale, con oltre 18 mila Mi Piace e quasi 5 mila commenti, in particolare da persone stupite per la bravura nel disegnare un soggetto così difficile e altri che invece vorrebbero comprare un paio di scarpe simili.

Ricordiamo che la quarta stagione dell'anime concluderà definitivamente la storia di Eren e gli altri, per adesso però non è ancora stata annunciata la data di uscita de L'Attacco dei Giganti e secondo le prime indiscrezioni, bisognerà aspettare ancora qualche mese, non essendo ancora pronta per essere trasmessa durante la stagione autunnale.