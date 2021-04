L'Attacco dei Giganti: un fantastico shop in Texas onora l'opera di Isayama

La storia dell'Attacco dei Giganti si è conclusa diversi giorni fa con la pubblicazione del capitolo 139, ma il successo ottenuto dall'opera di Hajime Isayama negli 11 anni di pubblicazione sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine non sembra fermarsi, come mostrato dall'apertura in Texas di un Pop-Up Shop interamente dedicato a Eren e compagni.

Come potete vedere dal video condiviso su Twitter da @YourAnimeGuy, che trovate in fondo alla pagina, il negozio a tempo in questione si trova a Houston e oltre ad avere giganteschi poster dell'Armata Ricognitiva ha anche numerosi articoli di merchandise unici, tra cui giacche e abiti che riprendono il design originale, creati appositamente per questa speciale iniziativa. Inoltre acquistando una bevanda o un gelato, questi verranno serviti con delle piccole riproduzioni di Armin bruciato e della siringa contente il siero del gigante.

Non vi sono informazioni relative alla data di chiusura di questo esercizio, o anche all'arrivo di altre iniziative di questo tipo in Europa e magari in Italia, ma è indubbiamente un'ottima idea per celebrare una delle serie più seguite e apprezzate dell'ultimo decennio, nonché uno degli shonen tematicamente più profondi e importanti del settore.

