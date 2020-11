L'Attacco dei Giganti: i giorni felici di Eren, Mikasa e Armin in un cosplay di gruppo

L'Attacco dei Giganti non è di certo stata la serie più allegra di sempre. Sono infatti pochi i momenti in cui si vedono i protagonisti tranquilli e felici, considerato che già dal primo episodio abbiamo avuto a che fare con tanta morte. Ma i momenti passati possono essere considerati felici rispetto a ciò che accadrà in L'Attacco dei Giganti 4.

Un terzetto di cosplayer ha però voluto provare a portare i tre protagonisti dell'opera, ovvero Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlert, in una versione più spensierata, anche dopo il loro ingresso nella Legione Esplorativa e quindi dopo aver scoperto che Eren può trasformarsi in un gigante.

In basso vediamo il cosplay del trio di protagonisti de L'Attacco dei Giganti creato da Berna Kenshin, Lobester e Random Tatertot. Indossano ovviamente tutti e tre i mantelli verdi con la divisa beige della giacca, pantaloni bianchi, stivali di pelle e le varie cinte e cinture che aiutano a sostenere l'attrezzatura di manovra tridimensionale e le lame delle spade.

Al collo di Eren, sopra la maglietta verde, si nota anche la chiave della cantina tanto preziosa. È un cosplay del terzetto davvero fedele e riprodotto fin nei minimi dettagli, anche se manca di certo la componente di disperazione e di rabbia che avvolge continuamente tutti i protagonisti de L'Attacco dei Giganti. Sempre parlando di rappresentazioni più spensierate, c'è stato anche il cosplay di Sasha preparato da Melissa.