L'Attacco dei Giganti diventa un film dello Studio Ghibli: le divertenti fanart di Totoro

L'Attacco dei Giganti è un anime crudo e brutale, con un disegno molto incisivo e che non si fa scrupolo nel mettere in mostra scene gore con tanto sangue. Studio MAPPA concluderà questa storia di tradimenti, terrore e guerra nel 2022 con L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2. La fase finale dell'anime sarà più cruenta che mai.

Eppure c'è chi ha avvicinato questi personaggi al mondo magico creato dallo Studio Ghibli per Totoro. Pur essendo profondi e anche ricchi d'azione in certi frangenti, i lungometraggi preparati nel corso degli ultimi decenni da Isao Takahata e Hayao Miyazaki non sono di certo brutali e malvagi. Nonostante ciò, l'artista giapponese やめろ (Yamero) ha voluto realizzare un crossover tra Totoro e L'Attacco dei Giganti.

La galleria creata per Pixiv è rimbalzata anche su Reddit, con il post in basso dove potete osservare queste immagini. Vediamo un Erwin Smith trasformato in Totoro, con parrucchino biondo e uno sguardo un po' diverso. Fanno la loro comparsa anche Mikasa ed Eren, disegnati nello stile dello studio Ghibli, e dei divertentissimi Hange Zoe e Levi Ackermann. Da notare anche come sia stato inserito Zeke Jaeger trasformato, ma non da Gigante Bestia.

Una realizzazione sicuramente affascinante e fantasiosa che unisce due mondi agli antipodi. Un animatore ha invece realizzato un video fantastico su L'Attacco dei Giganti.