L'Attacco dei Giganti: un filmato mostra l'ebbrezza dell'attrazione in VR

Per tutta la durata del periodo estivo, gli Universal Studios Japan renderanno accessibile l'ultima attrazione in realtà virtuale dedicata all'Attacco dei Giganti, la cui folle esperienza è stata registrata in un filmato divenuto virale.

Prima di sedersi nel veicolo da corsa, ai partecipanti viene chiesto di indossare delle cuffie con tecnologia VR. Man mano che avanzano si ritrovano nell'isola di Paradis, in cui il loro compito è quello di evacuare i civili attraverso un carro trainato dall'Armata Ricognitiva; ovviamente, la missione non va come previsto.

La loro via di fuga viene distrutta dall'improvviso assalto dei Giganti, con i partecipanti che vengono catapultati in aria mentre schivano i loro colpi in tempo reale. Mikasa e Levi offrono un sostegno fondamentale abbattendo Titano dopo Titano, e consentendo al giocare di proseguire la propria partita.

Come vi accennavamo in apertura d'articolo, l'attrazione è stata allestita per tutta la durata della stagione estiva. Considerato il notevole impatto che il COVID-19 ha sortito sui parchi divertimenti, è possibile che gli Universal Studios decidano di estendere la durata dell'attrazione per rimediare allo stop dei mesi precedenti.

