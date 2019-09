L'Attacco dei Giganti FINAL Exhibition non chiude, ma si sposta

Durante il periodo estivo, L'Attacco dei Giganti ha deciso di rivelarsi durante la famosa Shingeki no Kyojin FINAL Exhibition, una mostra dedicata a tutto l'universo di Hajime Isayama con approfondimenti e un possibile anticipo del finale. Infatti, un audio di L'Attacco dei Giganti è stato distribuito durante l'evento con i suoni del finale.

Il periodo in cui la mostra era attiva si è concluso lo scorso 9 settembre, in concomitanza con la pubblicazione del capitolo 121 di L'Attacco dei Giganti. Tuttavia c'è ancora spazio per una nuova mostra. Infatti Shingeki no Kyojin FINAL Exhibition farà tappa ad Osaka dal prossimo 21 settembre dopo questo suo primo percorso a Roppongi.

Il nuovo evento è stato pubblicizzato con alcune key visual con i personaggi principali di L'Attacco dei Giganti ritratti proprio nella metropoli di Osaka: in una, la Legione Esplorativa è all'Hirakata Park, con alle spalle la ruota panoramica arcobaleno; nelle altre i ragazzi si divertono sulle montagne russe oppure iniziano a spuntare in versione gigante nel parco; infine, un tributo l'ha voluto dare anche la compagnia ferroviaria Keihan Electric Railway, che ha allestito alcune sue stazioni a tema L'Attacco dei Giganti, come la stazione di Kyobashi dove due pilastri sono stati ricoperti da Eren e Reiner versione gigante. In calce potete osservare alcune di queste immagini distribuite per l'evento.

Così come per la prima mostra tenutasi dal 5 luglio al 9 settembre, anche qui saranno presenti tutti i contenuti di Isayama non pubblicati nel corso degli anni in cui ha disegnato il manga, così come il famoso audio e la tavola del finale svelata mesi fa in TV. Questa nuova tappa ad Osaka si concluderà il primo dicembre 2019.