L'Attacco dei Giganti Final Part: il finale sarà diviso in più parti, ecco trailer e data

Il passaggio da WIT Studio a Studio MAPPA ha portato l'anime de L'Attacco dei Giganti dritto verso il finale. Un finale che, però, non è ancora vicino: dopo una prima parte pubblicata nel 2021, ne è arrivata una seconda nel 2022 che tuttavia non ha concluso ancora la storia. E così è necessario anche l'avvento de L'Attacco dei Giganti 4 Final Part.

Questa parte finale è molto chiacchierata da mesi. Il produttore de L'Attacco dei Giganti e altri membri dello staff hanno sempre tenuto gli appassionati aggiornati su come si stesse sviluppando la situazione. Adesso però, dopo tante dichiarazioni singole, è tempo di un importante annuncio ufficiale che ha creato non poche crepe nella community.

L'Attacco dei Giganti 4 Final Part sarà suddiviso in due parti. Quindi gli episodi rimanenti non verranno trasmessi in TV in Giappone e sui servizi streaming nel resto del mondo progressivamente, ma con uno stop nel mezzo. La prima parte della stagione finale de L'Attacco dei Giganti arriverà il 3 marzo 2023. Non c'è ancora una data invece per il ciclo di episodi successivo, tuttavia è confermato che arriveranno nel corso di quest'anno.

Sul canale di Pony Canyon, produttori dell'anime, è comparso il primo trailer de L'Attacco dei Giganti 4 Final Part - Parte 1 disponibile in alto, che riassume un po' la vita di Eren e il suo punto di vista. Inizialmente ci sono scene e ambientazioni ben conosciute, ma negli ultimi secondi tocca gli eventi recenti e soprattutto va a mostrare quelle che saranno alcune scene importanti prossimamente. La libertà di questo bambino rischia di distruggere il mondo, voi cosa ne pensate di questa scelta?

Intanto la parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 è disponibile su Amazon Prime Video.