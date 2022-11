L'Attacco dei Giganti: il finale è controverso? L'opinione di Hajime Isayama

L'Attacco dei Giganti è uno dei capolavori della cultura manga, un vero e proprio gioiello che ha contribuito alla popolarità dell'industria fumettistica nipponica al di fuori del Sol Levante. Ma cosa ne pensa il sensei del finale della sua opera, è soddisfatto o lo si può definire controverso?

Hajime Isayama ha iniziato a viaggiare per promuovere il proprio capolavoro e, in questi giorni, si è tenuto persino un festival a New York. Il sensei si è personalmente recato negli Stati Uniti, per la prima volta in carriera, dove per la prima volta ha parlato al pubblico americano in merito alla serie che l'ha reso celebre in tutto il mondo. Durante la manifestazione, inoltre, il mangaka avrebbe rivelato di essere consapevole dell'opinione della community sul finale.

Ormai è opinione comune che non tutti i lettori si sentano soddisfatti della conclusione de L'Attacco dei Giganti, un finale che sostanzialmente ha spezzato in due la fanbase. A New York, infatti, Isayama avrebbe spiegato di essere al corrente che "la conclusione del manga è controversa tra le community" tanto da chiedere ai propri lettori di "non essere troppo duro con lui". Ovviamente il termine 'controverso' non esplica un'eccezione per forza di cose negative, ma semplicemente che ha generato tante discussioni all'interno delle comunità legate all'opera.

E voi, invece, siete soddisfatti del finale de L'Attacco dei Giganti o rientrate in quella fetta di pubblico non del tutto contenta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.