L'Attacco dei Giganti: il finale crossover con Your Name, l'ispirazione di un fan

Hajime Isayama ha creato un mondo violento e cupo per L'Attacco dei Giganti. Poco romanticismo, tanto sangue e tatticismo, specie durante la guerra finale, caratteristiche che hanno permeato le atmosfere e portato al divisivo finale de L'Attacco dei Giganti 139. Per questo è molto particolare il crossover creato con Your Name.

Su Twitter, negli ultimi giorni è diventata virale una fan art di Sweetspicy che ha deciso di sovrapporre Eren Jaeger e Mikasa Ackerman, i due noti personaggi de L'Attacco dei Giganti, alle scene conclusive di Your Name. Il film di Makoto Shinkai è stato spesso utilizzato per questi crossover con altri prodotti di varia natura e adesso che il manga di Isayama si è concluso, anche lui si aggiunge alla lista.

In basso si possono vedere le quattro immagini con il finale di Your Name dove ci sono i protagonisti de L'Attacco dei Giganti. Sweetspicy ha ridisegnato i personaggi senza modificare il resto, cancellando quindi le cupe atmosfere create da Isayama e lasciando quelle a sfondo romantico di Shinkai. Potrebbe questo essere uno dei finali alternativi de L'Attacco dei Giganti? Chissà se i fan avrebbero preferito un finale del genere a quello pubblicato a inizio aprile su Bessatsu Shonen Magazine dal mangaka.