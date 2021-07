L'Attacco dei Giganti: il finale fanmade alternativo Shingeki no Requiem sarà un anime

La conclusione dell'Attacco dei Giganti ha profondamente colpito i lettori, e ha causato un'immediata reazione sulla rapidità con cui Isayama ha posto la parola fine alle storie di molti personaggi. È nato quindi il progetto fanmade Shingeki no Requiem, per dare all'opera un finale alternativo, ed è stato confermato anche un adattamento animato.

Gli autori del progetto non intendono naturalmente adombrare quanto realizzato dall'autore originale, in quanto la sua visione sarà l'unica ad essere considerata ufficiale, con il progetto Shingeki no Requiem hanno voluto esprimere la loro immensa passione per il mondo e i personaggi creati da Isayama stesso. "Sfruttando il meglio delle nostre capacità, proveremo a dare alla serie una fine più soddisfacente, capace di onorare sia i temi più importanti che il significativo messaggio della storia originale." così gli artisti coinvolti hanno presentato il progetto.

"Una conclusione che rispetterà quanto stabilito nella caratterizzazione e nell'evoluzione dei personaggi, basata direttamente su quanto rivelato da Isayama nel corso di vecchie interviste e sui punti cruciali del manga, mantenendo al contempo toni dark e tragici, che contraddistinguono L'Attacco dei Giganti dagli altri shonen." Senz'altro parole che promettono grandi risultati, e che grazie ad un passaparola generale sul web hanno già conquistato l'attenzione di molti appassionati.

Inoltre è stato confermato, come riportato nel post in calce, che Shingeki no Requiem riceverà un adattamento animato, diviso in episodi, e che molte delle persone coinvolte, disegnatori, animatori, coloristi, hanno già iniziato a lavorare. In fondo potete anche trovare la locandina che anticipa l'arrivo dell'anime.

Non è stata ancora definita una finestra di lancio precisa, ma gli ideatori della serie hanno confermato che terranno aggiornati i fan tramite i social. Ricordiamo che la colonna sonora della serie ha invaso le Olimpiadi durante la gara di tiro con l'arco, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay dedicato al Gigante Mascella.