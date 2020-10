L'Attacco dei Giganti finirà con la morte di Eren Jaeger?

L'Attacco dei Giganti ha posto diverse domande ai lettori da quando è iniziato il timeskip. I ruoli sono cambiati, anche le situazioni e il mondo intero, allargatosi a dismisura dopo le scoperte avvenute in quella piccola cantina di Shiganshina.

E al centro di tutto c'è sempre stato Eren Jaeger, un protagonista che ha avuto i suoi difetti ma che ora più che mai sta facendo di tutto per portare a termine il proprio obiettivo, anche con metodi efferati. Infatti abbiamo visto la marcia assassina in L'Attacco dei Giganti con gli ultimi capitoli: i giganti colossali sono stati attivati da Eren e Ymir e stanno portando distruzione e rovina all'intera umanità.

Col capitolo 133 de L'Attacco dei Giganti abbiamo visto ancora una volta cosa vuole fare Eren, il quale ha anche fatto sapere ai suoi amici che non si fermerà finché avrà respiro. Ciò obbliga Armin, Mikasa e gli altri a dover uccidere Eren se vogliono fermare la marcia dei giganti colossali. Considerato anche che Marley e il resto del mondo hanno fatto partire la propria offensiva, la domanda è lecita: Eren Jaeger morirà entro la fine del manga?

Ovviamente non è ancora data sapere la risposta precisa, anche se alcune teorie basate sull'ultima pagina del manga mostrata mesi fa da Hajime Isayama sembrano poter rispondere al quesito. Considerato ciò che è avvenuto finora, non è tuttavia da escludere che ci sia un colpo di scena che porti alla morte di Eren Jaeger per mano di uno dei suoi amici, magari Armin o Mikasa.