L'Attacco dei Giganti, finiti i lavori sotto un aspetto: ecco quale, trailer in arrivo?

Ormai L'Attacco dei Giganti sta per volgere al termine. Dopo il manga, quest'anno sarà il turno anche dell'anime, un progetto che va avanti da 10 anni e che si concluderà con due parti proposte in periodi differenti. Sì, perché il recente annuncio rivela una divisione dell'ultima parte in L'Attacco dei Giganti 1 e 2.

Non è ancora ben chiaro come saranno proposte queste parti, se come episodi o film per la TV o se in altri formati ancora non conosciuti. Sta di fatto che il pubblico attende con un'ansia sempre più crescente qualche notizia in proposito. A placare temporaneamente gli animi, oltre che ad aggiornare sullo stato della produzione, ci pensa Masafumi Mima, direttore del suono de L'Attacco dei Giganti.

Con un tweet e uno scatto, il direttore Mima ha comunicato a tutti i fan che sono stati appena conclusi i lavori per il post-recording de L'Attacco dei Giganti - Conclusion Arc Parte 1. Ovviamente questo riguarda soltanto l'aspetto sonoro, quindi le voci e gli effetti che verranno inseriti negli episodi, ma ciò vuol dire anche che in generale la produzione sta procedendo a passo spedito, così da poter proporre a tutto il mondo la prima parte dell'ultima fase della stagione 4.

Nel suo scatto, visibile in basso, è presente il suo sguardo in bianco e nero in alto mentre sotto c'è un copione dell'anime, con la scritta The Final Season in bella vista. Ovviamente ciò ha ringalluzzito molti fan che vorrebbero un altro trailer e soprattutto altre informazioni su ciò che li aspetta, mentre altri hanno continuato a fare battute sul nome de L'Attacco dei Giganti Final Season a causa delle particolarità della suddivisione.