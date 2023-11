L'Attacco dei Giganti -FLY-, ecco un'anteprima! Le prime immagini a colori del manga

Adesso che anche l'adattamento di Attack on Titan è giunto al termine, il franchise punta a pubblicare un nuovo artbook che racconterà una nuova storia nell'universo del creatore Hajime Isayama. Ecco primo sguardo per i fan di Attack on Titan dell'artbook "Fly".

Il video in questione, disponibile alla visione in calce all'articolo, è stato pubblicato dalla pagina fan ufficiale di Attack on Titan. Com'è stato dichiarato, l'artbook debutterà ufficialmente in Giappone il 30 aprile 2024 e, si spera, al più presto anche in Italia.

Questo nuovo manga a colori presenterà una nuova storia basata sull'universo di Attack on Titan, abbiamo raccolto per voi tutto ciò che c'è da sapere su Attack on Titan Fly. Molto probabilmente, questo fumetto vedrà come protagonista Levi Ackerman, dal momento che Hajime Isayama ha rivelato di aver sempre voluto creare una piccola storia su questo personaggio, che è anche uno dei preferiti dei fan.

Dunque, l'Attacco dei Giganti è giunto ufficialmente al termine. Il finale di stagione è stato a lungo discusso dai fan di questo franchise, tuttavia siamo di fronte all'epilogo di uno dei migliori classici degli anime moderni. Nell'attesa di nuovi annunci e possibile uscite, se siete curiosi di esplorare altre opere dell'autore Hajime Isayama, ecco le opere da leggere dal creatore di Attack on Titan.