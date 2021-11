L'Attacco dei Giganti: quali funzioni hanno i tre reggimenti dell'esercito?

Con il manga che ha raggiunto l'epilogo già da diverso tempo e la serie anime sulla via del tramonto, per molti fan potrebbe essere il momento ideale di scoprire una delle opere che hanno contraddistinto l'ultimo decennio. In vista di L'Attacco dei Giganti Stagione 4 - Parte 2, facciamo un riepilogo sull'esercito predisposto a difesa dell'umanità.

Serializzato a partire dal 2009 sulle pagine della rivista giapponese Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, la storia raccontata da Hajime Isayama è tra quelle di maggior caratura dell'ultimo periodo. Un'opera profonda e che tocca temi estremamente delicati, che sta per giungere al suo definitivo epilogo. Da gennaio 2022, infatti, su Crunchyroll arriverà la stagione finale di L'Attacco dei Giganti. Prima di scoprire come andrà a finire la storia di Eren, Mikasa e Armin, però, è bene fare un riepilogo per coloro i quali intendono approcciarsi alla serie per la prima volta.



L'Attacco dei Giganti è ambientato in un mondo parallelo in cui l'umanità è rinchiusa in delle mura per difendersi dalla minaccia dei Giganti, esseri famelici di carne umana che sono apparsi misteriosamente. A difesa delle poche città esistenti è stato creato un esercito che si divide in tre reggimenti distinti, ognuno con i propri compiti.



L'esercito umano, che ha il compito di difendere l'umanità dentro e fuori dalle mura, è così ripartito:

Corpo di Gendarmeria , di cui fanno parte i soldati d'élite dell'esercito. Sotto il comando di Nule Dawk, questo corpo, conosciuto anche con il nome di Polizia Militare, opera prevalentemente all'interno del Wall Sina, il muro più interno dove risiedono il re, i membri del governo, e i cittadini più ricchi. A differenza degli altri reparti, il Corpo di Gendarmeria, essendo il ramo più lontano dalla minaccia dei Giganti, fa uso di armi da fuoco. Questo è un corpo corrotto e marcio fino al midollo;

, di cui fanno parte i soldati d'élite dell'esercito. Sotto il comando di Nule Dawk, questo corpo, conosciuto anche con il nome di Polizia Militare, opera prevalentemente all'interno del Wall Sina, il muro più interno dove risiedono il re, i membri del governo, e i cittadini più ricchi. A differenza degli altri reparti, il Corpo di Gendarmeria, essendo il ramo più lontano dalla minaccia dei Giganti, fa uso di armi da fuoco. Questo è un corpo corrotto e marcio fino al midollo; Nella sezione del Wall Rose, la cinta di mura intermedia, agisce il Corpo di Guarnigione . Gruppo più folto tra i tre, è responsabile della sicurezza e del benessere della popolazione e delle mura. I membri di questo reggimento sono tuttavia poco adatti al combattimento, poiché abituati a restare lontani dalla minaccia dei Giganti;

. Gruppo più folto tra i tre, è responsabile della sicurezza e del benessere della popolazione e delle mura. I membri di questo reggimento sono tuttavia poco adatti al combattimento, poiché abituati a restare lontani dalla minaccia dei Giganti; L'ultimo reparto è il Corpo di Ricerca, che guidato dal comandante Erwin Smith combatte in cerca di risposte e per la libertà umana. Questo gruppo, di cui fa parte il trio di protagonisti, agisce prevalentemente fuori dalle mura, o comunque nella sezione di cinta più esposta all'attacco dei Giganti, il Wall Maria.

I membri di tutti e tre i gruppi sono dotati della stessa uniforme, ma solamente il Corpo di Guarngione e quello di Ricerca sono dotati dele delle lame volte a uccidere i Giganti. Vi lasciamo all'appello di Alessandro Campaiola, voce di Eren, per il doppiaggio di L'Attacco dei Giganti 4