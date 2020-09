L'Attacco dei Giganti: la furia di Levi si mostra in una splendida statua

Fin dal suo arrivo sulla scena, l'epopea de L'Attacco dei Giganti ha saputo conquistare milioni e milioni di fan da ogni angolo del mondo, prima attraverso la produzione cartacea e successivamente tramite l'adattamento animato, un'opera che tutt'ora sta proseguendo nella sua esaltante corsa verso il chiacchierato finale.

Nel mentre, però, il pubblico di riferimento non fa altro che aumentare - come dimostrato dal numero sempre più spropositato di cosplay e fan art che stanno popolando il web -, una situazione che ovviamente ha spinto svariate compagnie a realizzare gadget a tema pensati proprio per stuzzicare la fetta più appassionata di lettori e spettatori.

Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di LC Studio, finiti recentemente sotto i riflettori grazie a una spettacolare statua a tema L'Attacco dei Giganti e specificatamente dedicata al ben noto Levi Ackerman. Come ben visionabile dalle immagini poste a fondo news, il prodotto si caratterizza per una grande cura nei dettagli e mette in mostra un Levi ancora sporco del sangue del gigante che ha appena eliminato, intento a riprendere fiato proprio sulla sua testa. La statua, secondo quanto dichiarato, verrà resa disponibile al prezzo di 319 dollari (senza contare le spese di spedizione), ma al momento non è stata ancora specificata né la data d'uscita, né il giorno in cui verranno aperti i preordini.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in questi ultimi giorni è stato svelato che il 132° capitolo de L'Attacco dei Giganti è stato finalmente completato.