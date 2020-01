L'Attacco dei Giganti: Gabi si muove! Riuscirà insieme ad Armin a fermare Connie?

Abbiamo visto come il manga de L'Attacco dei Giganti, stia facendo rimanere il mondo intero con il fiato sospeso. Con i nostri eroi divisi ad occuparsi di vari problemi, ed Eren che sta seminando il panico con i titani, le cose sono più caotiche e imprevedibili che mai.

In articoli precedenti abbiamo parlato di come gli ultimi avvenimenti e le azioni del protagonista in particolare abbiamo lasciato di stucco gli appassionati e anche gli stessi personaggi del manga, facendoli riflettere se le azioni di Eren siano nel giusto o nel torto. Lo stesso Armin ha rivelato a Mikasa che il loro amico ormai è fuori controllo e che non possono fare più niente per lui.

Mentre il caos dilaga, anche nella mente di Connie la disperazione ha preso il sopravvento. Catturato Falco, attuale portatore del Gigante Mascella, questi ha deciso di sacrificare il ragazzo per salvare sua madre trasformata in un titano non in grado di muoversi. Venendo a conoscenza delle sue intenzioni, non solo Armin è partito per fermalo, ma anche un altro personaggio ha deciso di mettere un freno alla sua idea scellerata. Stiamo parlando di Gabi Braun, cugina di Reiner, la quale sembrerebbe fortemente motivata a salvare Falco dalle grinfie del soldato, ed è per tale motivo che, con molta probabilità, la ragazza avrà un ruolo da protagonista nelle prossime vicende che il manga si appresta a narrare.

Gabi, che inizialmente si credeva ereditasse il potere del Gigante Corazzato, dopo aver provato a fermare Eren, senza successo alcuno, dal momento che il giovane è protetto dal potere del Gigante Progenitore, ha trovato un nuovo obiettivo da perseguire sull'enorme scacchiera che è la storia de L'Attacco dei Giganti.

Voi cosa ne pensate del piano di Connie e delle intenzioni di Eren? Siete d'accordo con Gabi e Armin partiti per fermare Connie da una scelta scellerata? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.