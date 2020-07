L'Attacco dei Giganti: il Gigante d'Attacco scende in campo in uno straordinario cosplay

L'attesa nei riguardi de L'Attacco dei Giganti 4 si fa sempre più struggente, soprattutto in virtù del manga ormai prossimo alla conclusione. Lo stesso autore, infatti, Hajime Isayama, ha recentemente svelato che la storia ha ormai superato il 95% e, con tutta probabilità, terminerà contemporaneamente alla controparte televisiva.

Nonostante le voci di corridoio che si stanno susseguendo senza sosta nei riguardi dell'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti, soprattutto in merito alle incertezze qualitative dettate dal cambio di studio, le aspettative sono alle stelle. A tal proposito, vi suggeriamo di recuperare la nostra analisi sull'ultimo trailer in cui condividiamo insieme a voi le nostre aspettative in merito al finale dell'opera.

Ma se lo Studio Mappa sta dando il massimo per produrre una stagione finale coi fiocchi, dall'altra anche i fan stanno dando il massimo per supportare il franchise, anche attraverso geniali manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali firmata kinnikuman. Il cosplayer, infatti, ha provato a interpretare il Gigante d'Attacco di Eren in un'epica interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Nonostante le ovvie dimensioni ridotte, i fan hanno particolarmente apprezzato la resa generale del cosplay che risulta particolarmente simile all'originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria interpretazione, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.