L'attacco dei Giganti: il gigante colossale diventa un lanciatore della MLB

La terza stagione di L'attacco dei Giganti si è da poco conclusa sugli schermi nipponici e su quelli italiani di streaming su VVVVid. In una delle vicende, abbiamo visto il passaggio di consegne forzato del potere del Gigante Colossale da Bertholt Hoover ad Armin Arlert. E se il Gigante Colossale avesse vita propria, continuerebbe a devastare?

Forse no, perché in una delle ultime foto scattate e condivise da Comic Natalie, abbiamo potuto ammirare il Gigante Colossale in una nuova veste. Infatti, colui che portò terrore fin dal primo episodio di L'attacco dei Giganti sembra aver deciso di cambiare carriera e gettarsi nel baseball americano.

I LA Dodgers hanno deciso di incorporare in una delle loro ultime partite alcuni elementi di L'attacco dei Giganti, preparando un paio di lanci per un giocatore travestito da Gigante Colossale e per cui è stato preparato anche un guanto personalizzato. In calce, potete vedere le simpatiche immagini di questo evento tratte dall'account Twitter di Comic Natalie.

Kenta Maeda è stato il primo a incontrare questo nuovo Gigante Colossale, ma per fortuna con il primo lancio del mostro mangia uomini non ci sono state vittime né mura distrutte. Lo spettacolo sembra aver comunque giovato ai Los Angeles Dodgers, che hanno poi vinto la partita contro i San Diego Padres. Consigliamo ai futuri avversari di ingaggiare il Gigante Bestia che, come dimostrato in uno degli ultimi episodi di L'attacco dei Giganti, ha capacità di lancio molto più efficienti.