L'Attacco dei Giganti: il Gigante Femmina di Annie perfetto in questo cosplay di Azey

Hajime Isayama ormai si è ritirato dal mondo dei manga dopo aver concluso L'Attacco dei Giganti, il suo fumetto scritto e illustrato personalmente e che ha conquistato il mondo con la sua trama oscura e i personaggi ben definiti.

Nella serie, ci sono nove giganti più forti degli altri, ognuno dei quali possiede abilità uniche, differenziandosi quindi dalle creature senza senno che si aggirano per il mondo de L'Attacco dei Giganti. Annie Leonhart è uno di questi giganti e il suo è noto come il Gigante Femmina. Questo gigante ha la capacità di indurire qualsiasi parte del suo corpo, rendendola incredibilmente forte e resistente agli attacchi, e presenta inoltre un'altezza non indifferente, piazzandosi tra i giganti più alti.

Annie è un personaggio misterioso e solitario, con un passato oscuro che viene gradualmente rivelato durante la serie. Inizialmente è un normale membro dell'esercito delle mura, allenandosi insieme agli altri della divisione 104 del corpo cadetti, ma viene presto rivelato che è in realtà un'infiltrata, inviata per scopi sconosciuti. La sua personalità è fredda e distaccata, ma ha dimostrato di essere molto abile in combattimento e di avere una grande determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi.

Il suo design la rende subito riconoscibile, con capelli biondi e occhi azzurri, oltre un naso pronunciato e uno sguardo pesante, alcune caratteristiche che mantiene anche durante la trasformazione in Gigante Femmina. Il personaggio di Annie è popolare tra gli appassionati della serie, il che ha portato alla creazione di numerosi cosplay di alta qualità. Uno dei più impressionanti è stato realizzato dalla cosplayer Azey, che ha creato un cosplay di Annie in versione gigante femmina. Il cosplay ha attirato molta attenzione grazie alla sua incredibile attenzione ai dettagli e alla sua incredibile somiglianza con il personaggio originale anche grazie a delle pose azzeccate, come si può vedere negli scatti in basso. Cosa ne pensate?