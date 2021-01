L'Attacco dei Giganti: il Gigante Femmina torna in azione grazie ad un inquietante cosplay

I primi episodi della quarta stagione dell'Attacco dei GIganti hanno posto particolare attenzione su alcuni giovani soldati della nazione di Marley, accantonando momentaneamente il ritorno del Corpo di Ricerca e di altri personaggi. Tuttavia il Gigante Femmina, Annie, sembra essere tornato in azione grazie ad un cosplay alquanto fedele.

Quando Annie Leonhardt, durante la prima stagione, mostrò la sua forma da Gigante, Eren, Mikasa, Armin e tutti gli spettatori della serie ideata da Hajime Isayama rimasero particolarmente sorpresi. I membri del Corpo di Ricerca si sono trovati improvvisamente alle prese con una loro compagna, che più avanti rivelerà la sua alleanza con Reiner Braun, possessore del Gigante Corazzato, e di Bertholdt Hoover, in grado di trasformarsi nel Gigante Colossale.

Per quanto non sia ancora apparsa nel corso della quarta stagione, non sorprenderebbe vedere improvvisamente un suo ritorno, visti anche i dettagli rivelati riguardo il passato di Reiner. Per ricordare agli appassionati le sensazioni provate col debutto del Gigante Femmina, la cosplayer kappy_w ha pubblicato su Instagram la sua personale interpretazione del Gigante, caratterizzata da particolari dettagli che la rendono molto simile al design originale.

Ricordiamo che anche Piek ha ottenuto un bel cosplay da parte di un'appassionata, e vi lasciamo scoprire come il Gigante Mascella cambia in base al possessore.