L'Attacco dei Giganti: Il Gigante Fondatore ricostruito in legno in un video spettacolare

Lavorare con il legno è estremamente difficile visto che richiede minuzia di particolari, attenzioni ai dettagli e alla fragilità della materia prima. Alle volte, tuttavia, gli artigiani riescono in imprese sbalorditive come ha fatto Woodart Vietnam con L'Attacco dei Giganti.

Manca sempre meno al ritorno de L'Attacco dei Giganti 4 con la prima tranche di episodi della parte 3, una curiosa divisione in due cour che Studio MAPPA ha giustificato con l'enorme mole di lavoro a cui l'intero team è sottoposto.

Più volte, infatti, gli spettatori sono rimasti con il fiato sospeso alla luce degli ultimi eventi della storia che stanno mettendo in discussione l'epilogo del capolavoro di Hajime Isayama che si preannuncia più inaspettato che mai. Nonostante questo, il web sta continuando a supportare la saga con diverse e speciali manifestazioni di creatività, una delle quali realizzata dai ragazzi di Woodart Vietnam. Il canale YouTube ha infatti provato a ricostruire un modellino interamente in legno che ripropone in scala il Gigante Fondatore di Eren che sta mettendo a repentaglio l'intera umanità. Potete apprezzare tutte le fasi di creazione di questa statuetta in calce alla pagina attraverso il loro video dedicato.

