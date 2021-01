L'Attacco dei Giganti: il Gigante Martello emoziona i fan, a voi è piaciuto?

Era solo questione di tempo prima che il piano elaborato da Eren Jaeger e dai suoi compagni del Corpo di Ricerca, che ha portato anche al coinvolgimento del giovane Falco, finisse in una cruda battaglia. In seguito all'attacco a sorpresa di Eren, il quale è riuscito a divorare il leader di Marley , quest'ultimo, insieme a Theo Magath, aveva deciso previdentemente di far entrare in azione il Gigante Martello.

But real talk, War Hammer is the coolest titan design. pic.twitter.com/rdR68Fh1TC — ✨tendou’s paradise✨#BLACKLIVESSTILLMATTER (@BizawaSensei) January 17, 2021

attack on titan episode 65: the war hammer titan pic.twitter.com/EWIbASelZs — rika (@RIK4CK3RMAN) January 14, 2021

I’m gonna faint! Mikasa battling the War Hammer titan was a highlight! The one true Heroine of AoT! #AttackOnTitan #AoTSeason4NHK



pic.twitter.com/Z5e23bAgEX — seri 📌 (@erenjaegersxc) January 17, 2021

Look at how seamless the transition is between CGI and 2D on the War Hammer Titan pic.twitter.com/U3ilpOVo7y — Mo | dgm month (@kingkongyeager) January 17, 2021

Some people just don't understand how hard it is to make an anime. #ThankYouMappa for this amazing episode of #AOT. Really enjoyed the fight scene between Eren and War Hammer Titan! If manga already got me hyped, this ep is much more epic! Can't wait for next ep to air!🔥❤️💯 pic.twitter.com/8lEyWgEJ0G — Shivansh Srivastava (@Shivans15643419) January 18, 2021

War Hammer Titan's ultimate form too OP#AttackonTitanFinalSeason pic.twitter.com/dug0fwXIkn — 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) January 17, 2021