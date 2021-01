L'Attacco dei Giganti: il Gigante Martello protagonista di un esilarante cosplay

La quarta stagione dell'Attacco dei Giganti si sta mostrando più devastante che mai, con l'ormai iniziata guerra tra i Diavoli di Paradis e la nazione di Marley, e l'incredibile scontro del settimo episodio che ha coinvolto otto dei Nove Giganti più potenti, e per omaggiare l'ultimo Gigante introdotto un fan ha realizzato un simpatico cosplay.

L'attacco ai leader di Marley ha portato ad uno scontro diretto tra Eren Jaeger, il Gigante d'Attacco, e l'arma tenuta segreta dal leader di Marley, ovvero il Gigante Martello, che si è mostrato subito incredibilmente potente, capace di mettere in difficoltà il protagonista, e caratterizzato da un design diverso rispetto agli altri Giganti incontrati finora.

Giocando proprio sul suo peculiare aspetto, l'utente @lowcostcosplayth ha realizzato e condiviso su Instagram la sua incredibile interpretazione di questo nuovo, fenomenale, Gigante. Come potete vedere nelle immagini riportate in calce, il fan ha utilizzato moltissime gomme da masticare per ricreare il singolare volto del Gigante Martello, ottenendo un risultato abbastanza fedele all'originale e simpatico allo stesso tempo.

Ricordiamo che lo studio MAPPA ha ringraziato i fan con uno sketch di Mikasa, viste le reazioni in seguito all'ultimo episodio, e vi lasciamo ad una magnifica illustrazione di un fan dedicata al Gigante Martello.