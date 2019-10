L'Attacco dei Giganti, GTO e tantissimi anime Dynit arrivano su Amazon Prime Video

Dynit, il famoso editore italiano specializzato nella distribuzione di anime e manga, ha annunciato pochi minuti fa la collaborazione con Amazon Prime Video, il famoso servizio on demand di Amazon. Dynit ha confermato che renderà disponibili più di venti anime sul catalogo del nuovo partner, tra cui Sword Art Online, One-Punch Man e Akira.

Insieme alle vecchie stagioni, saranno rese disponibili in simulcast anche tutte le novità di ottobre e novembre, tra cui Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Tutti gli anime saranno disponibili in lingua originale con i sottotitoli nel giorno di uscita, e doppiati in italiano a partire dalla settimana successiva.

Di seguito potete leggere la quattro novità più grandi elencate da Dynit.

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION - WAR OF UNDERWORLD

A partire dal 13/10 in simulcast e dal 20/10 in esclusiva su Prime Video doppiato in italiano!

A partire dal 02/10 in simulcast in esclusiva su Prime Video e dal 09/10 doppiato in italiano! CASE FILE N° 221: KABUKICHO

BIRTHDAY WONDERLAND (THE)

A partire da novembre 2019!

Per dare un'occhiata a tutti gli anime disponibili da qui alla conclusione del 2019 invece, vi rimandiamo al link disponibile in calce all'articolo.