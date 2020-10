L'Attacco dei Giganti è alla guerra finale: tutte le forze in gioco nella battaglia

Passo dopo passo, Eren Jaeger non si ferma più. È stata una lunga storia la sua che si è intrecciata con 2000 anni e più di storia eldiana. E col capitolo 133 de L'Attacco dei Giganti siamo entrati di diritto nell'ultima fase della storia scritta e disegnata da Hajime Isayama.

Il protagonista sta continuando ad avanzare insieme ai suoi giganti colossali. La versione mostruosa di Eren Jaeger ha già portato terrore e distruzione alla flotta navale dell'alleanza globale, presentandosi poi sulle coste di Marley col suo nuovo orrido aspetto. Lo scheletrico gigante di Eren ha poi proseguito verso il suo principale obiettivo, ovvero il forte Salta.

Sarà qui che si terrà la battaglia finale per la salvezza dell'umanità o di Eldia. L'ultima battaglia stavolta si combatterà tra terra e cielo, dato che l'unico mezzo che può creare difficoltà ai giganti è il dirigibile. Nelle ultime pagine de L'Attacco dei Giganti 133 vediamo questi mezzi prendere il volo dal forte mentre si dirigono verso l'orda di giganti.

Eren Jaeger osserva la scena e probabilmente pensa alla prossima mossa per abbattere i nuovi nemici. Ormai l'alleanza mondiale sembra stia adoperando la sua ultima soluzione e i dirigibili con le loro bombe sono l'ultima speranza che hanno per abbattere il loro colossale nemico. Da una parte abbiamo quindi l'alleanza globale, dall'altra Eren e la marcia dei giganti. Saranno le due forze principali di questa battaglia, in attesa che arrivi anche il gruppo di Armin e probabilmente anche quello di Annie.

Cosa succederà in L'Attacco dei Giganti 134? Lo scopriremo il prossimo mese su Bessatsu Shonen Magazine e Crunchyroll.