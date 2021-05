L'Attacco dei Giganti nei Guinnes World Record per l'edizione più grande mai realizzata

Il capolavoro di Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti, ha macinato tantissimi traguardi, alcuni anche piuttosto particolari. L'ultimo dei quali, tuttavia, ha inserito a pieno diritto il franchise nel Guinnes dei Primati. Ecco di cosa si tratta e perché la serie ha meritato un premio.

Qualche tempo fa, infatti, Kodansha aveva annunciato il volume più grande del mondo de L'Attacco dei Giganti, parliamo di un'edizione monstre da 70,4 x 100 in cm e in edizione limitata di appena 100 unità proposte al costo di 1200 euro. Per darvi un'idea delle dimensioni effettive, questa particolare variante è grande 36 volte il formato originale. Il Guinnes World Record aveva fatto sapere all'editore che avrebbe inserito questa particolare edizione nel loro albo soltanto se fossero riusciti a vendere tutte le copie realizzate per l'occasione.

Tuttavia, l'accoglienza dei lettori è stata a dir poco straordinaria tant'è vero che sono bastati meno di 2 minuti per andare sold out. Di conseguenza, dunque, il premio è stato così recapitato alla sede Kodansha con tanto di foto commemorativa dell'editor in carica de L'Attacco dei Giganti, Shintaro Kawakubo.

Questo non è che l'ennesimo traguardo raggiunto da Isayama grazie al suo capolavoro. Ma a proposito del sensei, sapevate che il mangaka ha realizzato delle tavole extra per l'uscita del volume 34 de L'Attacco dei Giganti? E voi, invece, cosa ne pensate di questo premio, l'ha meritato? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.