L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama afferma di avere dei rivali! Ecco chi teme e perché

Hajime Isayama è diventato in fretta uno dei mangaka più famosi di sempre. Di quel ragazzo sconosciuto che esordì nel 2009 su Bessatsu Shonen Magazine, una rivista nuova di zecca di casa Kodansha, ormai non c'è più traccia. La pubblicazione de L'Attacco dei Giganti l'ha completamente cambiato, facendolo crescere e maturare.

Non è più quindi uno dei lati di Eren, come ha affermato in una recente intervista, e non è più quel mangaka che aveva un forte desiderio di rivalsa, facendolo notare proprio nella storia de L'Attacco dei Giganti. Quindi nelle ultime interviste, rilasciate a varie testate e durante diverse manifestazioni, si è aperto su tanti dettagli che non riguardano soltanto la sua creatura ma anche la sua vita in generale. E proprio durante una di queste occasioni, il mangaka de L'Attacco dei Giganti ha rivelato di avere delle rivalità con altri autori.

Va però subito sottolineato che la rivalità non riguarda il disegno, la capacità di intrecciare una storia o comunque in generale un aspetto legato ai manga. Infatti, Hajime Isayama ha dei rivali a ping pong. Il tennistavolo l'ha intrattenuto, e lo stesso vale per alcuni autori che lui stesso ha menzionato in un'ultima intervista. Secondo l'autore, il suo grande rivale è Tatsuya Endo, mangaka di Spy x Family.

"Non so se è un aneddoto interessante e non so se conoscete i manga Blue Lock e Spy x Family. Infatti, i loro autori erano miei precedenti assistenti che hanno lavorato a L'Attacco dei Giganti. Tatsuya Endo, l'autore di Spy x Family, è un mio grande rivale a ping pong." Una rivalità sicuramente particolare e dove Isayama sembra perdere ogni tanto, ma di sicuro rimane molto avanti nel campo dei manga, almeno per ora. Intanto non ha piani per dei sequel de L'Attacco dei Giganti.