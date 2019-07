L'Attacco dei Giganti: Hajime Isayama condivide questo splendido sketch del Capitano Levi

Con ogni giorni che passa ci avviciniamo sempre di più alla fine di Shingeki no Kyojin, il manga scritto e disegnato da Hajime Isayama. Secondo alcune voci di corridoio, il manga de L'Attacco dei Giganti dovrebbe concludersi entro il 2020, in modo tale da dare il tempo all'adattamento anime di terminare i lavori per l'ultima stagione.

L'ultimo capitolo, il 119, è stato un vero e proprio roller coaster di emozioni, specie grazie all'incredibile finale a sorpresa scelto da Isayama. Lo stesso autore, recentemente in visita agli Universal Studios in Giappone, ha deciso di farsi perdonare per il cliffhanger condividendo lo sketch del Capitano Levi che potete osservare in calce all'articolo.

Durante il recentissimo evento Attack on Titans Exhibition Final, Isayama ha inoltre spiegato l'importanza dei colpi di scena. Secondo l'autore, la crudezza e la suspense giocherebbero un ruolo essenziale nel mantenimento della soglia d'attenzione del pubblico.

Vi ricordiamo che la serie anime de L'Attacco dei Giganti è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione e andrà in onda a partire dall'autunno del prossimo anno. Il manga invece, definito dallo stesso autore come "in dirittura d'arrivo", dovrebbe concludersi secondo voci non ufficiale intorno al capitolo 130.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch di Levi? E quale pensate possa essere il futuro della saga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!