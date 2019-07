L'Attacco dei Giganti: Hajime Isayama realizza una nuova illustrazione

L'estrema popolarità de l'Attacco dei Giganti ha portato il franchise ad espandersi oltre l'opera originale e l'anime, con la produzione di vari videogiochi dedicati alla creatura di Hajime Isayama. In occasione dell'uscita di Attack on Titan 2: Final Battle il mangaka realizza una nuova illustrazione.

Il gioco era stato svelato lo scorso 14 marzo, e domani 5 luglio sarà disponibile sul mercato per PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Grazie alla pagina Twitter Attack on Fans possiamo dare un'occhiata alla nuova rappresentazione di Isayama, che ritrae Eren, Levi e Mikasa nel suo classico stile un po' "abbozzato" ma ugualmente efficace.

L'illustrazione ci mostra Eren con un'arma sguainata e il suo solito sguardo di sfida, mentre Levi e Mikasa sono ritratti con un'espressione indifferente, quasi apatica, che esemplifica al meglio i loro tratti caratteriali. Curiosamente, vicino alla rappresentazione di Mikasa c'è n'è un altra che la vede disegnata in versione chibi, caratterizzata da un aspetto piuttosto buffo.

Il nuovo videogioco di Koei Tecmo permetterà di rivivere le vicende della terza stagione dell'anime secondo il punto di vista dei personaggi che sceglierete per la vostra avventura. Questa nuova esperienza videoludica offrirà dei contenuti inediti anche per coloro che hanno già letto il manga o visto l'adattamento.

Recentemente la terza stagione de l'Attacco dei Giganti si è conclusa, lasciandoci con degli interrogativi piuttosto insistenti. Fortunatamente alla fine dell'ultimo episodio è stata annunciata una quarta stagione, ma chi non volesse aspettare la fine del 2020 può leggere il nostro articolo dove spieghiamo da quale volume partire per mettersi in pari con l'opera cartacea.