L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama realizzerà un sequel? La risposta dell'editor

L'Attacco dei Giganti si è concluso, ma quali sono le possibilità di vedere un sequel? Negli ultimi mesi tantissimi appassionati hanno discusso circa la realizzazione di un prosieguo o di spin-off, e oggi abbiamo finalmente una risposta ufficiale. L'editor Shintaro Kawakubo, infatti, ha svelato l'arcano durante un'intervista per Kodansha.

Interrogato sul finale del manga, l'editor ha innanzitutto parlato della conclusione della storia: "Il finale era pianificato dall'inizio. La direzione della storia è stata aggiustata in un secondo momento, ma il destino dei protagonisti è sempre stato segnato. Isayama ha scritto la storia con questo finale in mente". Le parole sono praticamente le stesse pronunciate dall'autore in una recente intervista, a riprova del fatto che non sono mai state effettuate modifiche per compiacere i fan.

L'autore ha proseguito parlando dell'inaspettato successo del manga e della famosa scena di Sasha, tornando sull'ormai celebre episodio in cui salvò la ragazza dalla morte convincendo Isayama a renderla un personaggio più importante. Successivamente, l'autore ha parlato delle voci inerenti la produzione di un sequel: "Al momento non ci sono sequel in programma. Abbiamo letto tantissime richieste da parte dei fan e ci dispiace molto, ma Isayama è esausto. La prossima serializzazione non è ancora stata decisa".

Subito dopo la pubblicazione del capitolo finale, Hajime Isayama ha iniziato a disegnare le scene extra e tutti gli altri bonus inclusi nel Volume 34 del manga, l'ultimo, in uscita il 9 giugno 2021. Adesso il mangaka si prenderà un meritato periodo di riposo, e poi deciderà se iniziare o meno una nuova serializzazione.