L'Attacco dei Giganti: Historia in un favoloso cosplay di Rionafae

Presentatasi come Christa Lenz durante le prime fasi della storia, Historia Reiss è uno dei personaggi più importanti de L'Attacco dei Giganti. Con la sua dolcezza e il suo carattere sembra aver ammaliato diversi personaggi di questo mondo, e ovviamente anche molti lettori del manga e spettatori dell'anime.

Dal ruolo marginale che aveva si trasforma però in una pedina importante nella lotta per la conquista dei poteri dei giganti a causa del suo essere un membro della famiglia reale. L'abbiamo spesso vista al fianco di Ymir anche in vari cosplay. Ma dopo l'addio di quest'ultima nella seconda stagione de L'Attacco dei Giganti, la ragazza ha conquistato un proprio importante ruolo.

Vediamola in un nuovo cosplay realizzato da Riona Fae. Come potete vedere nella foto in basso, il cosplay di Historia Reiss si riferisce al periodo in cui la ragazza era ancora un membro attivo della Legione Esplorativa insieme a Eren e agli altri. Ha quindi i capelli biondi lunghi e sciolti e indossa la tipica divisa marroncina e bianca con lo stemma delle ali della libertà azzurre sul petto.

Ultimamente Historia è al centro di alcuni eventi del manga come sottolineato anche dal capitolo 134 de L'Attacco dei Giganti pubblicato pochi giorni fa ufficialmente in inglese e giapponese.