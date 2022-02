L'Attacco dei Giganti: Historia diventa regina in questo cosplay efficace

Tutti i personaggi de L'Attacco dei Giganti hanno un proprio carattere e una propria storia, ma anche una propria evoluzione. Se quella di Eren Jaeger è ancora in corso, come visto nei tremendi colpi di scena di Attack on Titan 4, alcuni personaggi hanno invece delineato quasi completamente il proprio percorso.

Pur avendo ancora qualcosa da dire, il personaggio di Historia Reiss ha già raggiunto il culmine nella terza stagione de L'Attacco dei Giganti. La prima fase di quel ciclo di episodi si concentrò non più sulla lotta contro i misteriosi nemici che provenivano da fuori ma contro quelli che erano presenti all'interno delle mura. Il colpo di stato ai danni della dinastia Reiss riuscì, con l'armata ricognitiva che impose il trono a Historia Reiss, ex membro del gruppo di soldati.

La regina Historia Reiss va alla guida del paese in questo cosplay realizzato da Linn. Dopo la foto del cosplay di Hinata Hyuga in azione, Linn prepara il personaggio de L'Attacco dei Giganti con un mantello rosso e bianco tipico delle figure regali, la corona sulla testa e un'acconciatura raccolta che le donano un aspetto più elegante, come si confà a una regina.

Per vedere Historia in azione c'è invece il cosplay di Dalila Tangredi.