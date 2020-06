L'Attacco dei Giganti: Historia veste da regina nell'ultimo cosplay di TheIrl

L'Attacco dei Giganti ha un nucleo di personaggi principali che è praticamente al centro delle vicende fin dall'inizio. Poi pian piano Hajime Isayama ha allargato il cast presentando sempre più personaggi, alcuni dei quali sono diventati antagonisti e altri preziosi alleati. Alla lunga, uno dei personaggi che è emerso è Historia Reiss.

Inizialmente conosciuta come Krista Lenz, un falso nome creato per nascondere la sua ascendenza reale, è stata un membro della Legione Esplorativa finché durante la stagione 3 di L'Attacco dei Giganti non ha deciso di accettare il suo ruolo diventando la regina all'interna delle mura. L'abbiamo vista quindi sia nei panni della contadina che guerriera e ora in cima alla piramide aristocratica.

Ormai è lasciata ai margini della narrazione, ma prima di lasciarla nel palazzo reale l'abbiamo potuta osservare in abiti da regina. Con il suo vestito bianco e la corona tempestata di rubini sulla testa, ecco un cosplay di Historia Reiss realizzato dalla cosplayer The Irl. La ragazza che potete vedere in calce ha realizzato un piccolo set con due foto e un video per mostrare la sua realizzazione, col cosplay di Krista Lenz che la vede con i capelli biondi raccolti e truccata per la cerimonia di incoronazione.

Lasciandoci alle spalle la stagione 3, scopriamo come prepararsi alla stagione finale di L'Attacco dei Giganti, col trailer che già ci ha fatto rivedere personaggi importanti come Reiner.