L'Attacco dei Giganti: Homer dell'NFL dedica un magnifico touchdown al Corpo di Ricerca

Il gigantesco universo degli anime e dei manga è ormai diventato parte integrante della cultura in molti paesi del mondo, e da diversi anni molte figure del mondo sportivo tendono ad omaggiare gli eroi dei loro manga preferiti. Stavolta L’Attacco dei Giganti, una delle opere più influenti dell'ultimo decennio, ha invaso i campi dell'NFL.

La questione si riferisce alla partita in cui i Seattle Seahawks hanno affrontato i San Francisco 49ers, nello specifico alla cavalcata in cui il running back Travis Homer ha percorso ben 66 metri per segnare un impressionante touchdown, portando in netto vantaggio la sua squadra. Subito dopo aver superato la linea di porta, l’atleta, classe ’98, ha alzato la testa eseguendo il saluto militare del Corpo di Ricerca.

Un gesto semplice, riportato su Reddit da Expensive-Market-233 col post che trovate in calce alla notizia, dove si nota il momento preciso in cui Homer fa il saluto e viene specificata la grande distanza percorsa prima di segnare. Cosa ne pensate di questo tributo all’opera di Hajime Isayama? Fatecelo sapere con un commento nella sezione riservata ai commenti.

Infine ricordiamo che è stata pubblicata una nuova immagine promozionale per la stagione finale dell'Attacco dei Giganti, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay dedicato a Mikasa.