L'Attacco dei Giganti: Il capitano Levi nel popolare cosplay di Sosenka

Il conto alla rovescia che porta alla fine de L'Attacco dei Giganti è già iniziato e da un pezzo e solo un mese separa il manga dalla sua naturale conclusione. Per accompagnare il capolavoro di Hajime Isayama verso il finale, i fan stanno concentrando i loro sforzi attraverso splendide manifestazioni di creatività.

Mentre l'internet si spacca in due a seguito dell'uscita dei primi spoiler del capitolo 138 de L'Attacco dei Giganti, che vi consigliamo caldamente di recuperare soltanto qualora siate in pari con la storia, diversi fan hanno cominciato a dedicare i propri sforzi per accompagnare l'opera verso la fine del suo percorso. Oltre a numerose illustrazioni, di cui una che reinterpreta nella realtà i volti dei protagonisti, ci sono anche straordinari cosplay, l'ultimo dei quali a cura di Sosenka.

La talentuosa cosplayer ha deciso infatti di omaggiare uno dei personaggi più amati del franchise, il Capitano Levi, attraverso un'incredibile interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Sosenka è riuscita a ottenere una discreta popolarità all'interno del suo profilo Instagram in quanto la foto ha riscosso qualcosa come 16 mila manifestazioni di apprezzamento. Non è la prima volta che l'artista ci delizia con le sue interpretazioni, basti pensare a questo cosplay di Jessie del Team Rocket.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa variante di Levi, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.