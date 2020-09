L'Attacco dei Giganti: Il capitano Levi risalta nell'ultima figure di Little Love Studio

Il 2021 sarà un anno cruciale per il manga de L'Attacco dei Giganti poiché è strettamente probabile che l'opera raggiunga nei prossimi mesi l'atteso finale. Hajime Isayama, infatti, sta delineando al meglio gli ultimi avvenimenti in modo tale poter concludere la storia all'insegna dell'epicità e dei colpi di scena.

Quando debutterà L'Attacco dei Giganti 4? Le voci in merito all'argomento sono innumerevoli e discordanti, anche se diversi insider hanno preannunciato il debutto della quarta e ultima stagione nel mese di ottobre. Diversi fan hanno manifestato le proprie preoccupazioni per la qualità generale dell'anime poiché nella stessa stagione autunnale Studio MAPPA è impegnato in altri due progetti paralleli.

Alle spalle dei rumor continua a intensificarsi il florido merchandising inerente al capolavoro di Isayama sensei che continua a rilasciare straordinari oggetti a tema. L'ultimo di essi è un modellino in scala dedicato al Capitano Levi, uno dei personaggi più amati del franchise, curato dallo Little Love Studio. Il più forte esponente del Corpo di Ricerca è ritratto nell'atto di fare a pezzi un gigante mentre è in movimento con il dispositivo di manovra tridimensionale. La statuetta, ad ogni modo, è preordinabile sul sito ufficiale alla modica cifra di 460 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.