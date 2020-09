L'attacco dei Giganti: Il Gigante d'Attacco si mostra in una splendida statua

Tra le opere che nel corso di questi ultimi anni sono riuscite a imporsi con forza sull'industria, una delle più importanti e chiacchierate è indubbiamente L'Attacco dei Giganti, epopea che ha saputo conquistare un pubblico vastissimo prima attraverso la produzione cartacea e successivamente tramite un adattamento animato.

La serie si trova ancora nel pieno del suo svolgimento ed è oramai entrata a tutti gli effetti nelle sue fasi narrative più importanti, un crescendo d'eventi su cui si sta speculando da molto e che ha portato a una vera e propria invasione di cosplay e fan art a tema. Visto l'enorme successo riscosso, sempre più compagnie si stanno quindi lanciando nella realizzazione di gadget a tema pensati per incuriosire i collezionisti più appassionati.

Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di Black Art Studio, i quali hanno recentemente svelato una splendida statua a tema L'Attacco dei Giganti e specificatamente dedicata a Eren Jaeger. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il lavoro mette infatti in mostra il nostro ben noto protagonista già trasformatosi nel Gigante d'Attacco e si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli. Secondo quanto annunciato, il prodotto è già disponibile per i preordini a un prezzo in realtà abbastanza contenuto, ovvero 141 euro (senza però contare le spese di spedizione), mentre l'uscita è stata fissata al primo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente sono giunti svariati spoiler relativi al 132° capitolo de L'Attacco dei Giganti.