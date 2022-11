L'Attacco dei Giganti: nuova illustrazione, Eren e Mikasa si godono New York!

I fan del fortunatissimo franchise di Hajime Isayama attendono spasmodicamente i nuovi episodi della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti. Con Studio MAPPA impegnato in uno dei suoi progetti più ambiziosi (che approfondiamo nella recensione di Chainsaw Man), chissà quando Eren e compagni torneranno sugli schermi.

Nel frattempo il mangaka ha annunciato che prenderà parte alla convention Anime di New York e sappiamo che per lui sarà il primo viaggio in Nord America. L'evento speciale de L'Attacco dei Giganti quarta stagione avrà luogo nella città della Grande Mela il 13 novembre.

Sarà interessante scoprire quali informazioni rivelerà Isayama alla convention e per celebrare il lungo viaggio l'artista ha regalato ai fan una nuova esilarante illustrazione. Quest'ultima, presente in calce alla notizia, mostra Eren, Mikasa, Armin e Levi in veste di turisti. Mentre i tre amici di infanzia fanno una scorpacciata di cibo tra hot dog, pretzel e pizza, poco avanti a loro il capitano si gode la brezza con posa statuaria. Ci pare dunque di capire che oltre al vino Levi non vada pazzo neanche per le prelibatezze culinarie!

Il boss dell'armata ricognitiva è giustamente in avanguardia e osserva l'orizzonte con il logo della convention sulla maglia. Vedere questi personaggi in un'atmosfera così rilassata è un piacere per tutti i fan de L'Attacco dei Giganti. E voi cosa ne pensate di questo nuovo disegno di Isayama?