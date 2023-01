L'Attacco dei Giganti: nuova illustrazione di Levi, ecco il disegno di Isayama regalato

Il Festival d'Angouleme è uno dei più grandi festival del fumetto al mondo che si tiene annualmente in Francia. Da anni, ormai, la manifestazione invita autori provenienti da tutto il mondo, anche dal Giappone. Quest'anno, l'autore de L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, ha partecipato al festival facendo la gioia dei fan, uno in particolare.

Uno dei personaggi più popolari del suo manga è finito al centro di un disegno speciale, durante un panel dedicato dove il mangaka incontrava i fan francesi che hanno partecipato al festival. Il disegno di Isayama ha attirato molta attenzione da parte dei fan di L'Attacco dei Giganti e del fumetto nipponico in generale. A essere al centro di quest'illustrazione c'è Levi Ackerman, il capitano dell'Armata Ricognitiva, fida spalla di Erwin Smith prima e Hanji Zoe dopo, oltre che uno dei guerrieri più forti de L'Attacco dei Giganti.

Levi Ackerman è un personaggio molto amato dai fan de L'Attacco dei Giganti, in particolare dalle donne che seguono la serie. Lo shikishi disegnato da Isayama di Levi Ackerman ha mostrato il volto del personaggio in una posa energica e decisa, pronto a combattere i giganti con un urlo che incita tutti i suoi compagni. Lo shikishi è stato poi consegnato a uno degli appassionati che hanno potuto presenziare all'evento, Chloe, come si vede sul lato sinistro del disegno dove è presente una dedica scritta in pennarello nero con data, nome dell'autore e nome dell'interessata.

E contemporaneamente non va dimenticato un disegno dedicato a Eren, Armin e Mikasa, i tre protagonisti della storia, realizzato anch'esso di recente.